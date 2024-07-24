Manisa’da hava sıcaklıklarının 45 dereceleri aşması, bal üretimini ciddi şekilde etkiledi. Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi Eğitmeni ve Arıcılık Teknikeri Hüseyin Balkaya, arıların aşırı sıcaklarda kovanı serinletmek için harcadıkları enerjinin, bal üretimini olumsuz etkilediğini belirtti. Sıcaklık nedeniyle arıların bal üretiminden çok kovanı serinletmeye odaklandığını ifade eden Balkaya, bu durumun hem arıların sağlığını hem de bal verimini olumsuz etkilediğini söyledi.

'Fiyat artışına neden olabilir'

Ayrıca, aşırı sıcaklıkların bitki florasını azalttığını ve bu durumun arıların beslenme güçlüğüne yol açtığını vurgulayan Balkaya, “Dış ortam sıcaklığı 38 dereceyi aştığında arılar, bal üretimini durdurup kovanı serinletmek için su taşır ve kanatlarıyla hava akımı sağlar. Bu, bal üretiminde verim düşüşüne ve fiyat artışına neden olabilir,” dedi.

Türkiye genelinde aşırı sıcakların etkili olduğunu kaydeden Balkaya, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri dışında diğer bölgelerde benzer problemler yaşandığını belirtti. Yüksek ısıların bal fiyatlarına olumsuz yansıyabileceğini belirten Balkaya, arıcılara doğru kovan seçimi ve izolasyon önerilerinde bulundu.

Geçmiş yıllarda aşırı sıcaklar nedeniyle arı ölümlerinin yaşandığını ancak bu yıl henüz böyle bir durumla karşılaşılmadığını ifade eden Balkaya, yüksek ısıların arı hatları üzerinde de etkili olduğunu ve bazı arı hatlarının yüksek sıcaklıklara daha dirençli olduğunu ekledi.