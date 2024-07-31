Son dönemde yaşanan aşırı sıcaklar ve artan nem oranı, İstanbul Avrupa Yakası'ndaki elektrik tüketiminde büyük artışlara neden oldu.

Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, dünya 21 Temmuz'da tarihin en sıcak gününü yaşarken, 22 Temmuz'da sıcaklıkta tekrar rekor kırıldı. Aşırı sıcaklar, İstanbul Avrupa Yakası'nda peş peşe elektrik tüketim rekorlarının kırılmasına yol açtı.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) verilerine göre, 2023 yılında 26 Temmuz'da 96,443 MWh ile kırılan elektrik tüketim rekoru, 2024'te son 14 gün içinde altı kez aşıldı. İlk olarak 10 Temmuz'da günlük tüketim 97,976 MWh’ye ulaştı ve ardından rekorlar peş peşe geldi.

Tüketim haziranda yüzde 9,6 arttı

17 Temmuz'da 100,724 MWh’ye, 18 Temmuz'da ise 103,768 MWh’ye ulaşılarak yılın zirvesi kırıldı. 19 Temmuz'da 103,205 MWh, 22 Temmuz'da 97,309 MWh, ve 23 Temmuz'da 100,844 MWh elektrik tüketildi.

Ayrıca haziran ayında da elektrik tüketiminde ciddi artışlar gözlemlendi. 2023 yılı Haziran ayında 2,085 milyon MWh olan toplam elektrik tüketimi, 2024 Haziran ayında yüzde 9,6 artışla 2,285 milyon MWh’ye ulaştı.

1-23 Temmuz 2023 döneminde 1,833 milyon MWh olan tüketim, 2024'ün aynı döneminde yüzde 12,3 artışla 2,059 milyon MWh olarak kaydedildi.

Bu artışların temel nedeni, aşırı sıcaklar ve yoğun nem sebebiyle klima kullanımının büyük oranda artmasıdır. Elektrik tüketimindeki bu rekor artışlar, iklim değişikliğinin ve aşırı sıcaklıkların enerji talebi üzerindeki etkisini açıkça göstermektedir.