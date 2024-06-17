Türkiye genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar, özellikle açık alanda ve bedenen çalışan işçiler için büyük bir sorun hâline geldi. Uzmanlar, sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiğini ve bu durumun işçi sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığını belirtiyor.

Son günlerde yaşanan aşırı sıcaklıklar, Türkiye genelinde birçok bölgede günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Özellikle açık alanda ve bedenen çalışan işçiler için bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Sıcak çarpması, dehidrasyon ve güneş yanıkları gibi riskler, işçilerin performansını ve sağlıklarını olumsuz yönde etkiliyor.

Uzmanlar, aşırı sıcakların işçi sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için alınabilecek önlemler konusunda uyarılarda bulunuyor. İşverenlerin, çalışanların çalışma saatlerini serin saatlere kaydırmaları, yeterli miktarda su ve dinlenme molaları sağlamaları gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca işçilerin hafif ve ter emici giysiler giymeleri, güneş kremi kullanmaları ve mümkün olduğunca gölgede çalışmaları öneriliyor.

Çalışma koşulları yeniden değerlendirilmeli

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların, işçilerin verimliliğini ve sağlığını olumsuz etkilediğini belirten yetkililer, çalışma koşullarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle inşaat, tarım ve yol yapım gibi sektörlerde çalışanların, aşırı sıcaklardan korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine vurgu yapılıyor.