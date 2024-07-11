ABD'de birçok eyalette etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'deki aşırı sıcak hava dalgasından California, Nevada, Arizona, Oregon, Washington ve Idaho eyaletlerinde yaklaşık 146 milyon kişi etkileniyor.

Nevada'ya bağlı Las Vegas'ta termometreler 48,8, California'ya bağlı Barstow'ta 47,7 dereceyi gösterirken ABD'nin batısı başta olmak üzere, çok sayıda bölgede rekor sıcaklıklar görülüyor.

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava koşullarının hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğine işaret ederek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yetkililer, aşırı sıcaklıklar nedeniyle California'da 14, Oregon'da 10, Maryland'de iki, Arizona'da bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık uzmanları ise aşırı sıcaklardan ölen 27 kişiden bazılarının 65 yaş üzeri olmasına karşın hayatını kaybedenler arasında gençlerin de bulunduğuna dikkati çekti.

ABD'de aşırı sıcak hava kaynaklı ölümler son yıllarda artarken bu sayı 2021'de yaklaşık 1600, 2022'de yaklaşık 1700, 2023'te ise 2 bin 300'ü aşmıştı.

Duke Üniversitesi Sıcaklık Politikası İnovasyon Merkezi Direktörü Ashley Ward, bu ölümlerin raporlanması ve sınıflandırılmasının önemine işaret ederek geçmişte sıcağın tehlikeleri konusunda kamuoyunun ilgisini çekmenin çok zor olduğunu ancak bu durumun değişmeye başladığını belirtti.

Ward, aşırı sıcak havalara karşı tedbirli olunması için farkındalığın kritik rol oynadığına işaret etti.

Suudi Arabistan'da en az bin 300 kişi öldü

İklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgası 16-24 Haziran'da dünyanın farklı bölgelerinde yaklaşık 5 milyar insanı etkisi altına aldı.

Petrol, gaz ve kömürün yakılması sonucu oluşan emisyonların neden olduğu iklim değişikliğine bağlı olarak, 16-24 Haziran'da Hindistan'da 619 milyon, Çin'de 579 milyon kişi aşırı sıcak havaya maruz kaldı.

Endonezya'da 231 milyon, Nijerya'da 206 milyon, Brezilya'da 176 milyon, Bangladeş'te 171 milyon ve ABD'de 165 milyon insan aşırı sıcak havadan etkilenirken, Avrupa'da 152 milyon, Meksika'da 123 milyon, Etiyopya'da 121 milyon ve Mısır'da da 103 milyon insan anormal sıcaklara maruz kaldı.

Sıcaklıkların bazı şehirlerde 50 dereceyi aştığı Suudi Arabistan'da Hac ziyareti sırasında en az bin 300 kişi, sıcağa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Climate Central'ın analizine göre, Mekke 18 Mayıs'tan beri her gün iklim değişikliği nedeniyle en az üç kat, 24 Mayıs'tan beri ise beş kat daha olası hale gelen sıcaklık yaşadı.

Yunanistan başta olmak üzere Akdeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın diğer bölgelerinde de aşırı sıcaklıkların yaşandığı bu dönemde, ABD'de üst üste iki sıcak hava dalgası yaşandı.

Ülkenin güney kesimi, Meksika ve Orta Amerika ülkelerini de etkileyen ilk sıcak hava dalgasında en az 125 kişi hayatını kaybederken, ikinci sıcak hava dalgası ABD'nin doğu kıyılarının büyük bir bölümünü vurdu. New York'ta sıcaklığa bağlı acil durum ziyaretlerinde yüzde 600'ü bulan artış görüldü.

Hindistan'da 40 binden fazla insan sıcak çarpmasına maruz kaldı ve 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Sıcaklıkların gündüz 50 derece, gece en düşük 37 dereceyi bulduğu ülkede kayıtlardaki en yüksek sıcaklık değerleri görüldü.