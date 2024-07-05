Sicilya’da 2021 yılında kırılan 48.8 derecelik sıcaklık rekorunun aşılması beklenirken, turistik bölgelerdeki sıcaklıklar 44 dereceyi buluyor. Bu ekstrem hava koşulları, turistlerin daha serin iklimlere yönelmesine neden oluyor.

Aşırı sıcaklıklar turist tercihlerini yeniden mi şekillendiriyor?

Avrupa Seyahat Komisyonu’nun (ETC) verilerine göre, aşırı sıcaklar turistlerin rotalarını değiştiriyor. Özellikle Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerdeki yüksek sıcaklıklar, turistleri daha serin olan Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve İrlanda gibi destinasyonlara yönlendiriyor. Geçtiğimiz yıla oranla Akdeniz havzasına seyahat eden turist sayısında yüzde 10’luk bir düşüş yaşanırken, kuzey ülkelerine olan talep artıyor​​.

Hava durumu turistik lokasyon seçiminde önemli bir faktör

Küresel ısınmanın etkileri, turizm sektörünün geleceğini de şekillendiriyor. ETC Başkanı Miguel Sanz, “Öngörülemeyen hava koşullarının Avrupalı turistlerin tercihlerini daha fazla etkilemesini bekliyoruz,” diyerek bu değişime dikkat çekiyor. Rapora göre, turistlerin yüzde 7,6’sı seyahat planlarını yaparken hava durumunu önemli bir faktör olarak değerlendiriyor​.

Daha serin bölgelere yönelimenin ardındaki sebep nereden ortaya çıktı?

Bu eğilim, pandemi sonrası toparlanma sürecindeki turizm sektöründe yeni stratejilerin geliştirilmesini gerektiriyor. Turizm şirketleri, müşterilerine serin destinasyonlarda daha uzun tatil sezonları ve alternatif turistik aktiviteler sunarak adapte olmaya çalışıyor. Bu yenilikler, sektördeki turist sayısını korurken, seyahat deneyimini daha konforlu hale getirmeyi hedefliyor​.

Roma ve Yunan adalarına temmuzda gidilir mi?

Bazı turistler, Roma ve Yunan adaları gibi popüler destinasyonların temmuz ayında ziyaret edilmesinin artık cazip olmadığını belirtiyor. Özellikle Yunanistan’da, aşırı kalabalık adalarda turizmin diğer mevsimlere yayılması gerektiği vurgulanıyor. Bu değişim, hem turistlerin hem de yerel halkın konforunu artırmayı amaçlıyor​.

Türkiyr'deki uzmanlar bu durumu nasıl değerlendirdi?

Duayen turizmci Cem Polatoğlu, Avrupa'da son birkaç gündür devam eden yağışların ve tolere edilebilir sıcaklıkların, turist tercihlerini etkilemediğini belirtti. Polatoğlu, sıcak bölgeler için yapılan rezervasyonların iptal edilmediğini ve birkaç gün süren sıcaklıkların turistlerin tercihleri üzerinde etkili olmadığını vurguladı. Turistlerin tatil lokasyonlarını belirlerken hava durumundan ziyade başka kriterlere odaklandıklarını ifade eden Polatoğlu, Avrupa'nın iklim koşulları nedeniyle genellikle soğuk bir bölge olduğunu ve bu yüzden oradaki turistlerin sıcak bölgeleri tatil için tercih etmeye devam edeceğini değerlendirdi.