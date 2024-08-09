Sıcak hava ve yüksek nem oranının sağlık üzerindeki etkileri hakkında bilgi veren Doç. Dr. Deniz, günlük sıvı tüketiminin önemine dikkat çekti.

Günde en az 2,5 litre sıvı tüketilmeli

Bursa Şehir Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Olgun Deniz, aşırı sıcakların ciltte fark edilmeden sıvı kaybına neden olduğunu ve bu durumun yaşlı bireylerde ölümcül sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. "Susama hissi olmasa bile, doktorunuz sıvı kısıtlaması önermedikçe günde en az 2,5 litre yani 12-14 su bardağı sıvı tüketilmelidir," diyen Dr. Deniz, su dışında süt, ayran ve meyve suyu gibi içeceklerin tercih edilmesini önerdi. Alkol, kafein ve fazla şeker içeren içeceklerden ise kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Sıcak havalarda korunma yöntemleri

Sıcak hava koşullarından korunmak için öğlen saatlerinde dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Doç. Dr. Deniz, "Ayrıca, bu saatlerde denize girilmemelidir. Dışarıda bulunulacaksa açık renkli, hafif ve geniş kıyafetler tercih edilmeli, hava delikleri olan kalın kenarlı şapkalar giyilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanılmalıdır. Fiziksel aktiviteler ise sabah ve akşam saatlerine yapılmalıdır," dedi.

Sıcak çarpmasına karşı dikkat

Sıcak çarpması, hava sıcaklıklarının arttığı dönemlerde sıkça karşılaşılan bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Doç. Dr. Deniz, sıcak çarpmasının belirtileri arasında yüksek ateş, halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı ve baş dönmesi olduğunu belirtti. Bu belirtiler görüldüğünde hemen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Deniz, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişilerin sıcak çarpması riskine karşı gün içinde en az iki kez gözlem altında tutulmalarını önerdi.