Hindistan, aşırı sıcakların vurduğu bir dönemi yaşıyor. Ülkenin çeşitli bölgelerinde etkili olan sıcak hava dalgası, maalesef can kayıplarına neden olmaya devam ediyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı en az 43'e ulaştı.

Hindistan'ın şehir ve ilçelerinde art arda ölümler

Bihar'da, 10'u seçim görevlisi olmak üzere 19 kişi, Odisha'da ise 10 kişi yaşamını yitirdi. Jharkhand eyaletinde, perşembe günü sıcaklık 47 derecenin üzerine çıktıktan sonra en az dört kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın iç bölgelerinden Madhya Pradesh'te iki, Uttar Pradesh'te ise iki kişi yaşamını yitirdi.

Batıdaki Rajasthan eyaletinde ise beş kişi hayatını kaybetti. Yeni Delhi başkentinde, çarşamba günü tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığı gün olan 52.9 derecede, 40 yaşındaki bir işçi hayatını kaybetmişti.