İnme, beyne giden kan akımının aniden kesilmesiyle meydana gelen ve halk arasında genellikle felç olarak bilinen ciddi bir sağlık sorunudur. Aşırı sıcak havalar, bu riski daha da artırmaktadır. Almanya’da Helmholtz Münih Araştırma Merkezi liderliğinde yapılan araştırma, aşırı sıcak günlerde inme riskinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğunu ortaya koydu. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazire Afşar, sıcaklık artışıyla inme arasındaki ilişki ve risk altındaki gruplar hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Sıcak hava ve inme ilişkisi

Aşırı sıcak havalarda inme vakalarının arttığını doğrulayan Prof. Dr. Afşar, Çin ve Avrupa’da yapılan çeşitli araştırmalara dikkat çekti. “Çoklu alanlarda yapılmış çalışmalar var. Burada görülen iki konu dikkatimizi çekiyor. Biri aşırı sıcaklarda genel inme rakamlarında artış görülüyor. İkincisi ise inmeden ölümlerdeki artış” diyor.

Kalp damar sisteminin vücudun ısı düzenlemesiyle ilişkili olduğunu belirten Prof. Dr. Afşar, aşırı sıcakların kalp damar sistemine stres bindirdiğini ve kan basıncını yükselttiğini, bunun da inme için bir risk faktörü olduğunu vurguluyor. Ayrıca pıhtılaşmaya yatkınlık ve bağırsaktaki bakterilerin değişimi de inme riskini artıran diğer etmenler arasında yer alıyor.

Risk grupları

İnme riski taşıyan kişilerin özellikle sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Afşar, şu risk gruplarına dikkat çekiyor:

Yüksek tansiyon

Şeker hastalığı

Yüksek kolesterol seviyesi

Sigara tüketimi

Kalp ritim bozuklukları

Hareketsiz yaşam

Aşırı kilo

Bu riskleri taşıyan kişilerin sıcak havalarda inme geçirme olasılıklarının arttığını ifade eden Prof. Dr. Afşar, “Maalesef hala birçok kişi ilaçlarını kullanmıyor ya da çok düzensiz kullanıyor. Özellikle de tansiyon ilaçlarını… Üstüne bir de sıcak hava geldiğinde tabii ki istenmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor” dedi.

İnme riskine karşı önlemler

Sıcak havalarda inme riskine karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Afşar, şu tavsiyelerde bulunuyor:

Su Tüketimi: Çay ve kahve dahil olmamak üzere bol su tüketilmeli.

İyi Havalandırma: Ortam sıcak olsa bile iyi havalandırılmalı. Terleme yoluyla vücut ısısını düşürmek önemlidir.

Soğuk Duş ve Kompres: Aşırı sıcak günlerde soğuk duş almak ve soğuk kompres uygulamak vücudu serin tutmaya yardımcı olur.

Düzenli İlaç Kullanımı: Yüksek tansiyon, kalp ve şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıkların ilaçları düzenli olarak kullanılmalıdır.

Geceleri inme riski artıyor

Aşırı sıcak havalarda özellikle geceleri inme riskinin arttığını belirten Prof. Dr. Afşar, bunun nedenlerini şöyle açıklıyor: “Küresel ısınmaya bağlı değişiklikler gece daha fazla. Gece ortalama sıcaklıklar daha çabuk yükseliyor. Vücudun savunma mekanizması gece en düşük seviyede oluyor. Sabaha karşı kan basıncı bazı insanlarda yükseliyor ve pıhtılaşma sistemleri daha aktif oluyor. Aşırı sıcak gecelerde inme sayısının arttığı gözleniyor, özellikle yaşlı kişilerde bu risk daha yüksek.”

Bu nedenle özellikle geceleri iyi havalandırılmış odada uyumanın ve bol su tüketmenin büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Afşar, sıcak havalarda inme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.