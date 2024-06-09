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Başkent Meksiko'daki Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nin yetkilisi Alberto Olascoaga, aslanlara serinlemeleri için donmuş yiyecekler verdiklerini söyledi.

Buenfil, susuzluktan ve yiyecek bulamamaktan dolayı kuşların yanı sıra yarasaların, çakalların ve aslanların da olumsuz etkilendiğini aktardı.

Hayvan kurtarma çalışmaları yapan Selva Teneek adlı gruptan Ena Mildred Buenfil, uluyan maymunların yanı sıra kuşların da sıcak lar nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini belirtti. Kuşların uçarken yere düşmeye başladığını ifade etti.

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