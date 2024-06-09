Usumacinta Biyoçeşitliliğin Korunması adlı kuruluşun yetkilisi Gilberto Pozo, ölen uluyan maymunların sayısının 250'ye yaklaştığını duyurdu.
Hayvan kurtarma çalışmaları yapan Selva Teneek adlı gruptan Ena Mildred Buenfil, uluyan maymunların yanı sıra kuşların da sıcaklar nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini belirtti. Kuşların uçarken yere düşmeye başladığını ifade etti.
Buenfil, susuzluktan ve yiyecek bulamamaktan dolayı kuşların yanı sıra yarasaların, çakalların ve aslanların da olumsuz etkilendiğini aktardı.
Başkent Meksiko'daki Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nin yetkilisi Alberto Olascoaga, aslanlara serinlemeleri için donmuş yiyecekler verdiklerini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi