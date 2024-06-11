Havaların ısınmasıyla birlikte terleme, bireylerin en temel sorunu olarak öne çıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Caner Demircan, “Toplumun yüzde 3’ünde görüldüğü düşünülen aşırı terleme koltuk altı, el ve ayak gibi bölgesel olabileceği gibi vücudun tümünde de görülebilir. Ailesel yatkınlık ile ilişkili aşırı terleme daha sık görülmektedir. Ancak stres, anksiyete, baharatlı yiyecekler, nörolojik hastalıklar, menopoz, tiroit hastalıkları, alkol tüketimi ve bazı ilaçlarla ilişkili olarak da aşırı terleme karşımıza çıkabilir” diye konuştu.

Liv Hospital Ankara Hastanesi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Caner Demircan, aşırı terleme ile ilgili açıklamalarda bulundu. Toplumun yüzde 3’ünde görüldüğü düşünülen aşırı terleme koltuk altı, el ve ayak gibi bölgesel olabileceği gibi vücudun tümünde de görülebileceğine dikkat çeken Dr. Demircan, “Stres, anksiyete, baharatlı yiyecekler, nörolojik hastalıklar, menopoz, tiroit hastalıkları, alkol tüketimi ve bazı ilaçlar ile ilişkili olarak da aşırı terleme karşımıza çıkabilir. Özellikle atleti değiştirecek ölçüde gece terlemesi olan kişilerin olası verem hastalığı veya altta yatabilecek kötü huylu tümörlerin araştırılması amacıyla bir hekime başvurmaları önem arz etmektedir” uyarısında bulundu.

Aşırı terlemenin çeşitli önlemler ve tedaviler ile kontrol altında tutulabileceğini belirten Dr. Demircan, şunları önerdi:

“Nişasta-iyot testi, terlemenin olduğu bölgeye iyot solüsyonu sürülmesini takiben nişasta dökülerek yapılır. Aşırı terleme olan bölgelerde koyu mavi renk oluşur. Kâğıt testi, aşırı terleme olan bölgeye özel bir kâğıt yerleştirilerek teri emmesi sağlanır. Özel kâğıdın tartılması ile terleme düzeyi belirlenir. Evde alınabilecek önlemler, banyo sıklığının artırılması ve hava alabilen pamuk içerikli elbiselerin tercih edilmesi ilk adım olmalıdır.”

Tedaviyle ilgili uyarı

En doğru tedavi seçeneğinin hastadan hastaya göre değişebileceğini ifade eden Demircan, “Tedaviye aşırı terlemenin kişinin sosyal hayatına olan etkisi, hastalıkları, kullandığı ilaçlar, terleme şiddeti, terleme bölgesinin genişliği, ailesel yatkınlık veya altta yatan bir hastalığa bağlı terleme olup olmadığı gibi faktörler değerlendirilerek hasta için en uygun olan tedavi planlanmalıdır” dedi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Caner Demircan, kozmetik uygulamaların, günümüzde yan etki profillerinin daha düşük olması nedeniyle daha sıklıkla iyontoferez, botulinum toksin ve lazer uygulamalarının kullanıldığını belirtti. Demircan şöyle konuştu:

“İyontoferez tedavisinde aşırı terleyen el ve ayaklar su ile dolu bir küvete konulur. Bir cihaz yardımıyla oluşturulan düşük elektrik akımı ile ter bezlerinin üretim kapasitesi düşürülmeye çalışılır. Botulinum toksin uygulaması tedavi yanıtının en yüksek olduğu seçeneklerden biridir. Aşırı terleyen alanlara enjekte edilen mayi (sıvı) birkaç gün içinde başlayan etkisi ile terlemeyi 4-6 ay süreyle hemen hemen bitirebilmektedir. Teknolojinin ilerlemesiyle lazerler de aşırı terleme tedavisinde yerini almıştır. Burada amaç lazer ile sağlanan ısı enerjisi sonucunda ter bezlerini çalışamaz duruma getirmektir. Cerrahi tedaviler, aşırı terleme şikâyeti diğer tedaviler ile kontrol edilemeyen hastalarda cerrahi yönteme başvurulmaktadır. Tedavi ile ter bezlerini uyaran sinirler kesilir.”