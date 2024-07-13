Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde yaşanan aşırı yağışlar ve sel felaketi can almaya devam ediyor. Assam eyaletinin afet yönetimi yetkilileri, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiğini açıkladı. Çeşitli bölgelerdeki yaşam alanları hala sular altında bulunuyor.

Hindistan Meteoroloji Dairesi'nden Kırmızı Alarm

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), bölgede yaşanan aşırı yağışlar ve sel felaketleri nedeniyle kırmızı alarm verdi. Haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük hasara yol açtı.

Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtiyor. Bu durum, bölgede yaşanan sel felaketlerinin sıklığını ve şiddetini artırıyor.

Bölgedeki Durum

Assam eyaletinde, sel felaketi nedeniyle birçok yerleşim yeri sular altında kaldı. Afet yönetimi yetkilileri, sel sularının çekilmesiyle birlikte zarar tespit çalışmalarına başlayacaklarını belirtti. Bölgede yaşayan halk, güvenli bölgelere tahliye edilmeye devam ediyor.

Bölgedeki afetin etkilerini azaltmak için yerel ve ulusal yardım kuruluşları seferber oldu. Selden etkilenenlere yiyecek, su, barınma ve sağlık hizmetleri sağlanıyor. Hindistan hükümeti, sel felaketinin yaralarını sarmak için kapsamlı bir yardım paketi hazırlamayı planlıyor.