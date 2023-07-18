İzmir-Ankara Karayolu'nda Bornova'dan Aydın'ın Söke ilçesine giden 35 PK 299 plakalı tır şoförü, Taşkahve mevkisinde tırın dorsesinden sızıntısı olduğunu fark etti.
Tırı emniyet şeridine çeken şoför, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin incelemesinde sızıntının, araçta yüklü hipoklorit asitle nitrik asidin tepkimesi sonucu meydana geldiği tespit edildi.
Ölçümlerin ardından itfaiye ekiplerince asidik madde bertaraf edildi.
Yanma ve solunum rahatsızlığı riskine karşı bir süre kontrollü sağlanan trafik, normale döndü.Kaynak: AA