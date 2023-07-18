Bunlar da ilginizi çekebilir

Yanma ve solunum rahatsızlığı riskine karşı bir süre kontrollü sağlanan trafik, normale döndü.

Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İzmir-Ankara Karayolu'nda Bornova'dan Aydın'ın Söke ilçesine giden 35 PK 299 plakalı tır şoförü, Taşkahve mevkisinde tırın dorsesinden sızıntısı olduğunu fark etti.