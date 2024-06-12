Kayseri'de yaşayan ve sevdiği kadınla evlenemeyen 39 yaşındaki Ali Memil, o günden sonra 1970'li yılların nostaljik kıyafetlerini giyerek 'aşk acısı'nı unutmaya çalışıyor.

Mobilya sektöründe çalışan Memil, altı yıl önce âşık olduğu bir kadından karşılık bulamadı. Başka birisiyle de evlenmeyen ve karşılıksız aşkın üzüntüsüyle hüzünlü müzikler dinlemeye başlayan Memil, daha sonra aşkların tutkulu yaşandığı 1970'li yılların nostaljik kıyafetlerini giymeye başladı.

İş haricinde 1970'lerin modası İspanyol paça pantolon, renkli, desenli ve uzun yaka gömlek, kösele ayakkabı giyen Memil, saçlarını da Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay'ın saç tarzına benzetti.

Tarzı, nostalji kıyafetleri, uzun saçı ve bıyık modeliyle dikkati çeken Memil'i görenler, sık sık fotoğraf çektiriyor.

Memil, nostaljiyi sevdiğini ve o dönemi her haliyle yaşadığını söyledi.

Saf aşkların eskiden daha çok yaşandığını anlatan Memil, "Benim öyküm aslında biraz da aşk hikayesine dayanıyor. Hayatıma giren biri vardı, çok sevmiştim. Her şeyimi verecek, feda edecek kadar çok sevmiştim, olmadı" dedi.

Yaklaşık 6 yıldır 1970'li yılların modasına göre giyindiğini belirten Memil, tarzını insanların beğendiğini ifade etti.

Memil pantolonunu, gömleğini, ayakkabılarını özel ustalara yaptırdığını dile getirdi.

"Güzel şeyleri duymak mutlu ediyor"

Kombinine dikkat ettiğini söyleyen Memil, şunları kaydetti:

"İnsanlar çok beğeniyorlar. Öyle kötü bir yorum almadım. 'Abi Orhan Gencebay gibisin', "Abi Ferdi'ye benziyorsun', 'Abi çok güzel olmuşsun', 'Tarzın harika', 'Bu ne karizma' gibi tepkiler alıyorum. Güzel şeyleri duymak mutlu ediyor. Fakat bu tarz bir duruş, başkası beğensin diye değil, kendin beğendiğin için yaparsan güzeldir. Aslında bu iş aşk hikayesine dayanmakta. Birini çok sevmiştim, olmayınca bunu bir şekilde dışarıya atmam gerekiyordu ki bana zarar vermesin. Böyle kafamı biraz dağıttım, bana uğraş oldu. Hoşuma gittikçe de üstüne yenilerini ekledim ve böyle ayna karşısında hazırlanıp çıkıyorum."

Kimseyi taklit etme amacında ve çabasında olmadığını vurgulayan Memil, fotoğraf çekilmeyi çok sevmese de kendisini görenlerin ricasını geri çevirmediğini sözlerine ekledi.