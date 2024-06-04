Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900 tarihli klasik romanından uyarlanan "Aşk-ı Memnu" dizisi, izleyicileri büyülemişti. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem gibi ünlü isimlerin başrolde olduğu dizi, şimdi tekrar bölümleriyle Kanal D'de yeniden ekranlara geliyor. Heyecanla beklenen soru ise: "Aşk-ı Memnu ne zaman başlıyor, saat kaçta yayınlanacak?"

Türk dizi tarihinde unutulmaz bir yere sahip olan "Aşk-ı Memnu", tekrar bölümleriyle yaz aylarında Kanal D'de izleyiciyle buluşacak. İşte, merakla beklenen detaylar...

Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri başlıyor!

Aşk-ı Memnu'nun tekrar bölümleri, 6 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de Kanal D'de başlıyor.

Dizide, İstanbul'un elitlerinden Adnan Bey'in, eşi İnci'nin ölümünün ardından genç bir kadınla evlenmesi ve ardından yaşananlar anlatılıyor. Bu ikinci evlilik, genç karısının kendisini yeğeni Behlül'le aldattığına dair çarpıcı bir hikayeyi işliyor. İlk kez 4 Eylül 2008'de izleyiciyle buluşan dizinin, 79 bölümlük serüveni ise 18 Haziran 2009'da sona ermişti.