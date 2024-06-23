Aşk şarkılarının vazgeçilmez isimlerinden Hakan Altun, Alaçatı Jolly Joker Private’de bu yazın ilk Çeşme konserini verdi.

Sahneye beyaz takım elbisesiyle adeta damat gibi çıkan Altun, programına duygusal parçalarla başladı. Konsere ilgi yoğun oldu. Sanatçı seslendirdiği aşk dolu duygu yüklü şarkılarla kendisini izlemeyeme gelenlere muhteşem bir atmosferde unutulmaz bir konser sundu. Konserine daha sonra hareketli bir repertuar ile devam eden başarılı sanatçı hakan Altun’u dinlemeye gelenler eğlenceli anlar yaşadı.

Sahnede yıllardır birlikte çalıştığı vokalisti Funda Gürses’in zayıflığıyla ilgili imalı bir espri yapan Altun, “Kilo aldı Allah’a şükürler olsun. 2 hafta önce Diyarbakır’daydık. Orada baya kebap yedi maşallah. Gördüğünüz gibi epey kilo aldı” deyince mekanda kahkahalar yükseldi. Eğlence geç saatlere kadar yüksek bir tempoda devam etti.