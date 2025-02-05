Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Aşk Tesadüfleri Sever filminde birlikte rol alan Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür, 14 yıl aradan sonra yeniden aynı projede bir araya geldi. İkilinin "Annem Ankara" setinde çekilen fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeni proje yolda

2011’de vizyona giren ve derin bir iz bırakan filmdeki uyumlarıyla hafızalara kazınan ikili, yıllar sonra aynı karede buluşarak hayranlarını heyecanlandırdı. Belçim Bilgin’in olayların akışını değiştirecek önemli bir role sahip olduğu belirtilirken, yeni projede ikilinin nasıl bir hikâyede buluşacağı merak konusu oldu.

Hayranları, ikilinin yeniden bir arada olmasını büyük bir heyecanla karşılarken, Annem Ankara projesi şimdiden büyük bir ilgiyle bekleniyor.