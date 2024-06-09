Merve Dizdar, 2021 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar ile 9 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı. Bu ayrılığın ardından sessiz bir şekilde hayatına devam eden Dizdar, yaklaşık 10 ay önce Cihan Ayger ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İlişkilerini basından uzak tutmayı başaran çift, bugün sürpriz bir nikah töreniyle dünyaevine girmeye karar verdi.

Törenin Detayları

Merve Dizdar ve Cihan Ayger’in nikah töreni bugün gerçekleşecek. Çift, sadece ailelerinin ve en yakın dostlarının katılımıyla özel bir tören planladı. Merve Dizdar’ın nikah töreninde giyeceği gelinlik ve şahitlerinin kim olacağı konusundaki detaylar ise büyük bir merakla bekleniyor.