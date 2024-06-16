Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü'nü anlamlı bir video ile kutladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, askeri personelin görevlerine gitmeden önce çocuklarıyla yaşadıkları duygusal anlara yer verildi. Video, askeri babaların çocuklarının uyurken üzerlerini örtüp öptüğü, onlar için not bıraktığı içten sahnelerle dikkat çekti.

Videoda, "Yastığa kafamızı rahat koyabiliyorsak, bu kahraman babalarımızın sayesindedir. Vatan ve millet uğruna canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız" mesajıyla birlikte, askeri babaların fedakarlıkları ve önemi vurgulandı.

MSB'nin bu duygusal paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı. Videonun altında yapılan yorumlarda, askeri babaların ülke ve aileleri için gösterdikleri özveri ve fedakarlık takdirle karşılandı.