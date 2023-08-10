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Manisa'da sokak hayvanları için yeni proje

Manisa'da sokak hayvanları için yeni proje

Kuzey'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde sürdürülen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Diyarbakır'ın Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı Üçdağ'ın şehadet haberi babası Mustafa Üçdağ'a, çalıştığı Manisa 'daki iş yerinde Alaşehir Kaymakamlığına vekalet eden Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından verildi. Baba Mustafa Üçdağ ve ailesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçakla Diyarbakır'a götürüldü.