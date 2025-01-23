Askerlik için yola çıkmaya hazırlanan pek çok kişi, askerlik sürecine dair merak ettikleri konuları araştırır. Özellikle "askere giderken ne almalı?" sorusu en çok sorulanlardan biri. Askerlik hazırlığınızı en verimli şekilde yapmanız için askere giderken alınması gerekenleri derledik. Kışlık, yazlık, acemi birliği ve bedelli askerlik için farklı ihtiyaçlara dair kapsamlı bir liste sizleri bekliyor.
Askeriye bazı temel malzemeleri sağlasa da kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacak bazı eşyaların taşınması gereklidir.
Kişisel bakım ve hijyen ürünleri
- İç çamaşırı (Boxer)
- Ayak kokusunu önleyici toz
- Tıraş malzemeleri (Köpük, kolonya, tıraş bıçağı)
- Boyun askılı cüzdan
- Kol saati
- Kulak tıkacı
- Kulak çubuğu
- Banyo çamaşırı ve havlu
- Şampuan ve banyo sabunu
- Kolaltı deodorantı
- Diş bakım seti (diş fırçası, diş macunu, diş ipi)
- Burun spreyi ve banyo lifi
- Yara bandı
Askeri kıyafet ve aksesuarlar
- Askeri tişört ve pantolon
- Kışlık ve yazlık botlar
- Bot boyası ve bot tabanı
- Çorap (özellikle askeri yeşil ya da koyu renk)
- Kirli ve temiz çamaşır filesi
- Tükenmez kalem (siyah ve kırmızı)
- Not defteri
- Sivil kıyafetler (izin günlerinde kullanılacak)
Diğer gereksinimler için
- Dikiş seti (iğne, iplik)
- Bot kilidi ve dolap kilidi
- Kontörlü telefon kartı
- Cep ısıtıcılar (özellikle kışın)
Yukarıdaki liste, askere giderken ihtiyacınız olabilecek temel malzemeleri içermektedir. Renk ve tarz konusunda askeri kurallara dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın; koyu renkler ve askeri yeşil tercih edebilirsiniz.
Mevsimsel ihtiyaçlar
Kış aylarında askere gitmeye hazırlananlar için özellikle soğuk hava şartlarına karşı önlem almak gerekir. Nöbet sırasında ya da kışın gece uyurken soğuktan korunmak için bazı ekstra ürünler almanız faydalı olacaktır.
Kışlık ihtiyaçlar şunlardır:
- Termal içlik
- Kalın asker çorabı
- Su geçirmez askeri bot
- Askeri mont
- Eldiven ve bere
- Boyunluk
- Tıraş takımı ve duş malzemeleri
- Cep ısıtıcılar
Bu eşyalar, soğuk havada askerlik sürecini daha konforlu hale getirecektir.
Yazlık ihtiyaçlar
Yaz mevsiminde askerliğe gideceklerin temel ihtiyaçları biraz daha farklıdır. Özellikle sıcak havalarda rahatlık sağlamak için terlik ve ekstra havlu gibi eşyalar önerilmektedir.
- Birden fazla havlu
- Terlik
- Koğuşta giyilecek rahat kıyafetler
- Sakal ve saç tıraşı için çanta
Bedelli askerlik ve acemi birliği için gereksinimler
Bedelli askerlik süreci genellikle daha kısa olduğu için eşya hazırlığı da ona göre yapılmalıdır. Ancak bazı temel malzemeler yine de gereklidir.
Bedelli askerler için temel eşyalar:
- İçlik, boxer
- Dikiş seti, kişisel temizlik malzemeleri
- Ayak kokusu giderici
- Kilidi olan çamaşır filesi
- Tıraş takımı ve diğer kişisel bakım ürünleri
Acemi birliği için alınacak temel eşyalar:
- İçlik ve boxer
- Tıraş çantası ve tıraş malzemeleri
- Dikiş seti
- Kilit ve ayak kokusu giderici ürünler
- Çamaşır dosyası
Acemi birliği, askerliğin başlangıç aşaması olduğu için sadece temel malzemelerle yetinmek yeterlidir.
Askerde yasak olan eşyalar
Askerlikte bazı eşyaların yasak olduğu unutulmamalıdır. Bu eşyaları asker çantanıza koymamanız gerekir. Yasak olan eşyalar arasında:
- Akıllı telefonlar ve elektronik cihazlar
- Kesici ve yaralayıcı aletler
- İzinsiz ilaçlar ve yasaklı yayınlar
Askerlik, düzen ve disiplin gerektiren bir süreç olduğundan, askeriye tarafından verilen eşyaların dışında bu tür ürünlerin taşınması yasaktır.