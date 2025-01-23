Askerlik için yola çıkmaya hazırlanan pek çok kişi, askerlik sürecine dair merak ettikleri konuları araştırır. Özellikle "askere giderken ne almalı?" sorusu en çok sorulanlardan biri. Askerlik hazırlığınızı en verimli şekilde yapmanız için askere giderken alınması gerekenleri derledik. Kışlık, yazlık, acemi birliği ve bedelli askerlik için farklı ihtiyaçlara dair kapsamlı bir liste sizleri bekliyor.

Askeriye bazı temel malzemeleri sağlasa da kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacak bazı eşyaların taşınması gereklidir.

Kişisel bakım ve hijyen ürünleri

İç çamaşırı (Boxer)

Ayak kokusunu önleyici toz

Tıraş malzemeleri (Köpük, kolonya, tıraş bıçağı)

Boyun askılı cüzdan

Kol saati

Kulak tıkacı

Kulak çubuğu

Banyo çamaşırı ve havlu

Şampuan ve banyo sabunu

Kolaltı deodorantı

Diş bakım seti (diş fırçası, diş macunu, diş ipi)

Burun spreyi ve banyo lifi

Yara bandı

Askeri kıyafet ve aksesuarlar

Askeri tişört ve pantolon

Kışlık ve yazlık botlar

Bot boyası ve bot tabanı

Çorap (özellikle askeri yeşil ya da koyu renk)

Kirli ve temiz çamaşır filesi

Tükenmez kalem (siyah ve kırmızı)

Not defteri

Sivil kıyafetler (izin günlerinde kullanılacak)

Diğer gereksinimler için

Dikiş seti (iğne, iplik)

Bot kilidi ve dolap kilidi

Kontörlü telefon kartı

Cep ısıtıcılar (özellikle kışın)

Yukarıdaki liste, askere giderken ihtiyacınız olabilecek temel malzemeleri içermektedir. Renk ve tarz konusunda askeri kurallara dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın; koyu renkler ve askeri yeşil tercih edebilirsiniz.

Mevsimsel ihtiyaçlar

Kış aylarında askere gitmeye hazırlananlar için özellikle soğuk hava şartlarına karşı önlem almak gerekir. Nöbet sırasında ya da kışın gece uyurken soğuktan korunmak için bazı ekstra ürünler almanız faydalı olacaktır.

Kışlık ihtiyaçlar şunlardır:

Termal içlik

Kalın asker çorabı

Su geçirmez askeri bot

Askeri mont

Eldiven ve bere

Boyunluk

Tıraş takımı ve duş malzemeleri

Cep ısıtıcılar

Bu eşyalar, soğuk havada askerlik sürecini daha konforlu hale getirecektir.

Yazlık ihtiyaçlar

Yaz mevsiminde askerliğe gideceklerin temel ihtiyaçları biraz daha farklıdır. Özellikle sıcak havalarda rahatlık sağlamak için terlik ve ekstra havlu gibi eşyalar önerilmektedir.

Birden fazla havlu

Terlik

Koğuşta giyilecek rahat kıyafetler

Sakal ve saç tıraşı için çanta

Bedelli askerlik ve acemi birliği için gereksinimler

Bedelli askerlik süreci genellikle daha kısa olduğu için eşya hazırlığı da ona göre yapılmalıdır. Ancak bazı temel malzemeler yine de gereklidir.

Bedelli askerler için temel eşyalar:

İçlik, boxer

Dikiş seti, kişisel temizlik malzemeleri

Ayak kokusu giderici

Kilidi olan çamaşır filesi

Tıraş takımı ve diğer kişisel bakım ürünleri

Acemi birliği için alınacak temel eşyalar:

İçlik ve boxer

Tıraş çantası ve tıraş malzemeleri

Dikiş seti

Kilit ve ayak kokusu giderici ürünler

Çamaşır dosyası

Acemi birliği, askerliğin başlangıç aşaması olduğu için sadece temel malzemelerle yetinmek yeterlidir.

Askerde yasak olan eşyalar

Askerlikte bazı eşyaların yasak olduğu unutulmamalıdır. Bu eşyaları asker çantanıza koymamanız gerekir. Yasak olan eşyalar arasında:

Akıllı telefonlar ve elektronik cihazlar

Kesici ve yaralayıcı aletler

İzinsiz ilaçlar ve yasaklı yayınlar

Askerlik, düzen ve disiplin gerektiren bir süreç olduğundan, askeriye tarafından verilen eşyaların dışında bu tür ürünlerin taşınması yasaktır.