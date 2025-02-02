Rusya-Ukrayna Savaşı’nda hayatını kaybeden bir Ukraynalı askerin cep telefonundaki son Google arama sonuçları, savaşın yarattığı umutsuzluğu ve bitmeyen bekleyişi gözler önüne serdi. Kimliği henüz açıklanmayan askerin, savaşın ne zaman sona ereceğine dair sürekli sorgulamalar yaptığı ortaya çıktı.

Savaşın ortasında, hayatını kaybeden askerin son internet aramaları, tüm dünyanın dikkatini çekti.

Cep telefonundaki arama geçmişinde sürekli olarak savaş hakkında güncellemeleri takip ettiği dikkat çeken askerin son aramaları yürek burktu:

“Ukrayna Rusya müzakereleri” “Zelensky müzakereleri” “Trump savaşı ne zaman bitirecek?” “Savaş 2025’te sona erecek” “Bu savaş ne zaman bitecek?” “Trump savaşı bitirecek mi?” “Ukrayna-Rusya müzakereleri”

Bu aramalar, sadece bir askerin değil, milyonlarca kişinin içindeki "savaş ne zaman bitecek?" sorusunu ve umutsuz beklentiyi yansıttı.