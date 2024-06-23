Memur maaş zam oranlarının netleşmesiyle birlikte, 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Bedelli askerlik ücreti, yüzde 49,25 zam ile 182 bin 608 TL’ye yükseldi. Bu zam oranı, 2023 Temmuz-Aralık döneminde geçerli olan 122 bin 351 TL’lik bedelli askerlik ücretine göre yaklaşık 60 bin TL’lik bir artış anlamına geliyor.

Zam oranı yüzde 49,25

Zam oranı, memur maaş zam oranlarına göre belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verileri açıklandıktan sonra, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Bu zam oranı, bedelli askerlik ücretine de yansıdı.

Her yıl memur maaşına göre belirleniyor

Bedelli askerlik ücretinin ne zaman tekrar artacağı şu anda kesin olarak bilinmiyor. Zam oranı, her yıl memur maaş zam oranlarına göre belirleniyor. Bu nedenle, 2025 yılı bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağını öğrenmek için 2024 yılı memur maaş zam oranlarının belli olması gerekiyor.

Bedelli askerlik hakkında sıkça sorulan sorular:

Kimler bedelli askerlik yapabilir? 27 yaşını doldurmamış, tecilli veya ertelenmiş halihazırda askerlik yükümlülüğü bulunan Türk erkekleri bedelli askerlik yapabilir.

27 yaşını doldurmamış, tecilli veya ertelenmiş halihazırda askerlik yükümlülüğü bulunan Türk erkekleri bedelli askerlik yapabilir. Bedelli askerlik için başvuru nasıl yapılır? Bedelli askerlik başvuruları her yıl Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılıyor.

Bedelli askerlik başvuruları her yıl Milli Savunma Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapılıyor. Bedelli askerlik nerede yapılır? Bedelli askerlik yapanlar, 28 günlük askerlik görevini belirlenen birliklerde tamamlıyor.

Daha fazla bilgi için Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.