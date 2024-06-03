Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, Söke ilçesinde altyapı çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Yenikent Mahallesi’nde yapılan yağmur suyu hattı çalışmalarıyla mahalleye modern bir altyapı kazandırılması hedefleniyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yenikent Mahallesi’nin yağmur suyu altyapısına 9 milyon liralık yatırım yaptıklarını belirterek, çalışmanın şimdiden mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Modern altyapı için büyük yatırım

Daha yaşanabilir bir Aydın için il genelinde altyapı çalışmalarına aralıksız devam eden ASKİ ekipleri, Söke’nin Yenikent Mahallesi’nde de büyük bir titizlikle çalışıyor. Çalışmalarda 800, 1000 ve 1200 mm çapında borular kullanılarak, mahalleye dayanıklı ve modern bir altyapı sistemi kazandırılıyor. Bu çalışmalar, toplamda yaklaşık 165 milyon liralık dev bir projenin parçası olarak yürütülüyor. Proje kapsamında Söke Kısmi Kanalizasyon, Kollektör Hattı ve Yağmur Suyu, Savuca ve Yenidoğan Mahalleleri Kanalizasyon ve Sazlı Mahallesi Kanalizasyon Terfi Hattı inşaatı da yer alıyor.

Söke halkından teşekkür

Söke halkı, yapılan bu kapsamlı altyapı çalışmaları için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini iletti. İlçeye modern bir altyapı kazandırmak için gece-gündüz demeden çalışan ASKİ ekipleri, projeyi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

“Çalışmalarımız sürecek”

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Yenikent Mahallesi’ndeki çalışmaların hızla devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını belirtti. Çerçioğlu, “Modern bir altyapı ile mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için öncelikli. Bu çalışmalar, daha yaşanabilir bir Aydın için sadece bir başlangıç,” diye konuştu.

Çalışmalar ne zaman bitecek?

Yenikent Mahallesi’nde sürdürülen yağmur suyu hattı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri, uzun yıllar boyunca güvenli ve sağlam bir altyapıya sahip olacak. Bu yatırım, Aydın’ın altyapı sorunlarını çözme yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Yenikent Mahallesi’nde yaşayanlar, altyapı çalışmaları tamamlandığında daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanına kavuşacaklar.

Bu kapsamlı projelerin tamamlanmasıyla Aydın, modern ve sürdürülebilir altyapı sistemleri ile geleceğe güvenle bakacak.