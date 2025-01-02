Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Aydın Şube Başkanı Murat Gün, 2024 yılı ekonomik değerlendirmesinde bulundu. Başkan Gün, Türkiye ve Aydın ekonomisinin zorlu küresel şartlara rağmen üretim ve ihracat odaklı büyüme modelini başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

“Bölgesel bir ekonomik güç olma yolunda ilerliyoruz”

2024’ün Türkiye ekonomisi açısından kritik bir yıl olduğunu vurgulayan Murat Gün, stratejik sektörlerdeki yatırımların ve yerli üretim kapasitesinin artırılmasının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalara rağmen, ülke olarak üretim ve ihracat odaklı büyüme modelimizi sürdürdük. Bu süreçte stratejik sektörlerde yapılan yatırımlar ve yerli üretim kapasitemizin artırılması, ekonomik direncimizi güçlendirdi. Türkiye, bölgesel bir ekonomik güç olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.”

2025 hedefleri: Üretim, istihdam ve ihracat odaklı projeler

Murat Gün, 2025 yılı için de hedeflerinden bahsederek, ASKON üyelerine yönelik yeni fırsatlar sunmayı amaçladıklarını belirtti:

“Önümüzdeki yıl üretim, istihdam ve ihracat projelerine daha fazla odaklanmayı planlıyoruz. ASKON olarak, üyelerimize hem yerel hem de uluslararası platformlarda yeni fırsatlar sunmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Aydın ekonomisinin güçlenmesi için çalışmalar sürüyor

Başkan Gün, Aydın’ın yerel ekonomisinin gelişimi için sanayi, tarım ve turizm sektörlerine yönelik yatırımların artırılmasının önemine de değinerek, bu sektörlerde yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.