İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON), Çin Halk Cumhuriyeti'nde ihracat üssü ve yatırım ofisi açacağı bildirildi.



ASKON'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti Şangay İşbirliği Teşkilatı (SCO) Yerel Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Gösteri Alanı İdari Komitesi İcra Yardımcı Direktörü Li Gang ve beraberindeki iş heyeti, ASKON Genel Merkezi'nde düzenlenen programla ağırlandı.

Açıklamada, toplantıdaki konuşmasına yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Türkiye'ye yatırım yapmayı düşünen Çinli işletmelerin pazar geliştirme planlarını, politika düzenlemelerini zamanında öğrenmeleri için bir bilgi platformu ve aynı zamanda, temsilcilik ofisi, ticaret, teknik değişimler ve yatırım işbirlikleri de dahil olmak üzere ikili yatırım projelerini gerçekleştireceğimiz ihracat üssü ve yatırım ofisimizin temellerini attık." ifadelerini kullandı.

İhracat ailesi için önemli bir anlaşmayı icra ettiklerini kaydeden Aydın, 2023'te Türkiye'nin Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatının 3,3 milyar dolara, ithalatının ise 45 milyar dolara çıktığını belirtti.

- "İşbirliği mutabakat zaptı imzaladık"

Türkiye'nin Çin ile ticaretindeki açığın kapatılmasının, Türkiye'nin ekonomik sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını anlatan Aydın, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu önemin bilinci ile Çin Halk Cumhuriyeti'nde ihracat üssü ve yatırım ofisi açıyoruz. Şangay İşbirliği Teşkilatı (SCO) Yerel Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Gösteri Alanı İdari Komitesi ile ASKON olarak işbirliği mutabakat zaptı imzalamış bulunuyoruz. Anlaşma kapsamında iki taraf arasında işbirliği taleplerinin dokunmasını güçlendirecek, lojistik, ürün işleme, mal ticareti, hizmet dış kaynak kullanımı ve diğer projelerde işbirliği ve yatırımın sorunsuz olmasına karşılıklı olarak aktif destek sağlayacak ve işletmelerin uluslararasılaşma seviyesini artıracak ekonomik ve ticari işbirliğini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyorum."

Çin-SCO Yerel Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Gösteri Alanı İdari Komitesi İcra Yardımcı Direktörü Li Gang da anlaşma kapsamında SCO Yerel Ekonomi ve Ticaret Kapsamlı Hizmet Platformu, İpek Yolu E-ticaret Kapsamlı Hizmet Üssü ve diğer kamu hizmeti tesisleri üzerinden, yerleşmeyi amaçlayan işletmelere tam destek sağlayacaklarını, ticaret sürecini optimize ederek, ticaret kolaylığını artıracaklarını belirtti.



Ticaret maliyetlerini azaltacaklarını ve ticaret ölçeğinin daha da genişlemesini teşvik edeceklerini vurgulayan Li Gang, Türk iş insanlarıyla çalışmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.