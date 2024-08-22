Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'un Ilk Hafta Rakibi Belli Oldu

2024-2025 Sezonu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin (TKBL) fikstür çekimi, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yeni sezonda, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor, ilk maçında kendi evinde Çankaya Üniversitesi’ne karşı mücadele edecek.

Ligin başlangıç tarihi ve sezonun kapsamı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 2024-2025 sezonu, 13 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 30 hafta sürecek olan lig mücadelesi, 14 Nisan 2025 tarihinde sona erecek. İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen fikstür çekimi ile takımların sezon boyu karşılaşacakları rakipler belirlendi.

İlk hafta rakibi Çankaya Üniversitesi

Aslan Yol Burhaniye Belediyespor, sezonun ilk haftasında kendi sahasında Çankaya Üniversitesi’ni ağırlayacak. Maç, Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak ve takım, sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Takımın teknik ekibi ve oyuncuları, sezon öncesi hazırlıklarını tamamlayarak lige hazır hale geldi.

Fikstür çekiminde kimler vardı?

Fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TKBL Koordinatörü Esra Erden Atacan, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor Basketbol Şube Sorumlusu Bülent Başaran, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor Genel Menajeri Aydın Köle ile TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ve çeşitli kulüp temsilcileri katıldı. Katılımcılar, yeni sezonun tüm takımlar için heyecan verici geçeceğini belirterek, başarı dileklerinde bulundular.

Bu sezon, Aslan Yol Burhaniye Belediyespor için büyük bir önem taşıyor. Takım, geçen sezondan aldığı derslerle bu yıl daha iddialı bir performans sergilemeyi planlıyor. Ligdeki güçlü rakiplerle mücadele edecek olan Aslan Yol Burhaniye Belediyespor, hem saha içinde hem de saha dışında örnek bir takım olmayı hedefliyor.