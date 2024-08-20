Bu çerçevede, Aslanapa, Çavdarhisar Yerel Eylem Grubu Derneği (ASLANHİSARYEG) tarafından gençlere yönelik "Tarımsal Sulama" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitim öncesi gençler arasında gerçekleştirilen futbol müsabakaları, etkinliğe renk kattı. Futbol turnuvasında gençler, hem eğlenceli vakit geçirdi hem de takım ruhunu geliştirdi.

Tarımsal sulama eğitimi ise, gençlerin tarım alanında bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi. Eğitimde, modern sulama teknikleri ve su kaynaklarının verimli kullanımı gibi konulara değinildi. Katılımcılara, tarımsal üretkenliği artırmak ve su tasarrufu sağlamak için gerekli bilgiler aktarıldı.

Bu tür eğitimlerin kırsal kalkınma projeleri kapsamında büyük önem taşıdığını belirten yetkililer, gençlerin tarım sektöründe daha bilinçli ve etkili rol oynayabilmesi için bu tür faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti. Etkinlik, hem eğitim hem de sosyal açıdan gençler için önemli bir deneyim sundu.