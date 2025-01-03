Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 8 yıl önce İzmir Adliyesi’ne düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can’ı unutmadı. Aslanoğlu, sosyal medya üzerinden yayımladığı duygusal anma mesajında, şehitlerin kahramanlıklarını ve vatan sevgisini vurguladı.

Fethi Sekin’in kahramanlığı asla unutulmayacak

Aslanoğlu, Fethi Sekin’in canını hiçe sayarak, İzmir Adliyesi’ni hedef alan teröristlere karşı verdiği amansız direnişi ve gösterdiği cesareti övdü. Sekin’in, hem İzmir hem de Türkiye için büyük bir kahraman olduğunu belirten Aslanoğlu, Türk polis teşkilatının tüm şehitlerinin vatan için verdikleri mücadelenin sonsuza kadar anılacağını ifade etti. Aslanoğlu, "Fethi Sekin, teröre, bozgunculara, hainlere ve vatan düşmanlarına karşı gösterdiği direnişiyle tarihimizin en önemli kahramanlarından birisidir" dedi.

Fethi Sekin ve Musa Can’ı minnetle anıyoruz

İzmir Adliyesi’ne yapılan hain saldırının 8. yılında, Fethi Sekin ve Musa Can’ın şehit olmalarının ardından, Aslanoğlu bir kez daha vatanseverliklerinin ve kahramanlıklarının altını çizdi. "Şehidimiz Fethi Sekin, yalnızca görevi gereği değil, yüreğindeki vatan sevgisiyle teröristlere karşı durdu ve birçok vatandaşın hayatını kurtardı" diyen Aslanoğlu, her iki kahramanı da minnet ve rahmetle andı.

Başsağlığı dilekleri ve saygı

Başkan Aslanoğlu, şehitlerin ailelerine ve tüm halkımıza başsağlığı dileyerek, Fethi Sekin ve Musa Can’ın aziz hatıraları önünde saygıyla eğildi. Aslanoğlu mesajını, "Ruhları şad olsun" diyerek sonlandırdı.