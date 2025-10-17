Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı’nın 39. Olağan Kongresi, Celal Atik Spor Salonu’nda büyük katılımla gerçekleştiriliyor.

Kooperatif davası kapsamında ev hapsi şartıyla tahliye edilen mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, kongreye canlı bağlantı yoluyla katıldı. Aslanoğlu, yaptığı konuşmada birlik mesajı vererek, “Bu salona tek vücut girdik, öyle de çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“Sizi o kadar özledim ki”

Kongrenin açılış konuşmasını CHP İzmir İl Başkanvekili Barış Özdemir yaptı. Ardından, eşi Duygu Aslanoğlu ile birlikte ekrana bağlanan Şenol Aslanoğlu, salondaki partililere duygusal bir konuşma yaptı.

“Merhaba değerli yol arkadaşlarım. Sizi o kadar çok özledim ki... Aranızda olup sizlere sarılmayı çok isterdim. 105 gün hapisten sonra ev hapsindeyim. Son bir yıldaki adaletsizlikten ben de payımı alıyorum.”

“Hapishanedeki yoldaşların selamını getirdim”

Aslanoğlu, konuşmasında tutuklu partililere de dikkat çekti:

“Hapishanedeki yoldaşların selamını getirdim size. Tunç Başkan’ın, Heval’in, Barış’ın, Murat Çalık’ın, Ceyhan Kayhan’ın, Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını getirdim.”

“Zulümden geriye direnenler kalacak”

CHP örgütüne birlik mesajı veren Aslanoğlu, adalet çağrısında bulundu:

“Biz yargılanmayalım demiyoruz ama neden tutuksuz yargılanmıyoruz? Bu zulümden geriye sadece direnenler kalacak. Aramıza nifak sokmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Tek bir yoldaşımızı bile arkada bırakmayacağız.”

“Tek vücut girdik, tek vücut çıkacağız”

İzmir örgütüne birlik vurgusu yapan Aslanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Biz İzmir’de 221 bin CHP’liyiz. Bu salona tek vücut girdik, öyle de çıkacağız. Bu örgüt emeği unutturmaz. Ülkenin bu halinde kimin il başkanı olduğunun zerre önemi yok. Yoldaşlarımız cezaevindeyken tek görevimiz mücadele etmektir.”

Çağatay Güç’e tam destek

Aslanoğlu, kongrede il başkanlığı için aday olan Çağatay Güç’e açık destek verdi:

“Çağatay kardeşim genç, dinamik, çalışan bir arkadaşımız. Bugün Deniz Başkan’dan aldığım bayrağı Çağatay’a devredeceğim. Ne zaman desteğe ihtiyacı olursa yanında olacağım. İl başkanının eskisi yenisi olmaz. İl başkanı, il başkanıdır. Başarısı için elimizden geleni yapacağız.”

Kongre büyük katılımla sürüyor

CHP İzmir 39. Olağan Kongresi’nde, il başkanlığı için Çağatay Güç’ün yanı sıra diğer adayların da yarıştığı öğrenildi. Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleşen kongrede, partililer “değişim” ve “birlik” sloganları attı.