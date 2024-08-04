AK Parti İzmir İl Başkanı ile CHP arasında günlerdir devam eden Gördes Barajı tartışması kentin gündemine oturdu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, devlet tarafından inşa edilen Gördes Barajı’nın parasının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden istendiğini iddia ederek, yerel seçim öncesinde Cumhurbaşkanlığı tarafından AK Partili belediyelere gönderilen 45 milyon lirayı örnek vererek “bu ayrıcalık neden” diye soruyor.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Gördes Barajı konusunda zarar etmediğini ödediği paranın 4 katını oradan gelen suyu İzmirlilere satarak kazandığını belirtip, “İzmirlileri yalan söyleyerek kandırmayı kendinize yakıştırıyor musunuz?” diye soruyor.

“İki üç cümleyle tartışmayı açıklayayım” dedim ama nefesim kesildi.

Yazarak çok yer tutacak. Buna gazete sayfaları yetmeyecek gibi görünüyor.

Ama olsun, Karne Medya Grubu bünyesindeki Haber Ekspres Gazetesi’nde okuduğunuz haberin detaylarını grubun bünyesindeki efsane EGE TV’de canlı olarak tüm Türkiye’ye izletebiliriz.

Evet, değerli başkanlar, EGE TV olarak biz hazırız.

İzmir’in gündemini, tüm Ege’ye, Türkiye’ye izletmeye hazırız.

İl başkanlarımızın evet demesi yeterli.

Ege ’nin efsanesi EGE TV, 1 Eylül’de yayın hayatına başlıyor.

Tüm hazırlıklarımız tamam.

İzmirliler, Egeliler, tüm Türkiye hakta tüm dünya uydudan yapacağımız yayını bildiğiniz tüm TV platformlarından izleyebilecek.

Gelin bu tartışmayı EGE TV’de yapımını benim üstlendiğim, “Kentin Sesi” programında karşılıklı tartışın.

Herkes görsün, izlesin.

Tarafsızlığımız herkesin malumu.

Konu benim programım “Kentin Sesi” olunca kimseye taviz vermeyeceğimi beni tanıyan herkes bilir.

Sayın AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile Sayın CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun İzmir siyaseti ile ilgili düşüncelerini, karşılıklı dile getirdikleri iddialarını canlı yayında tüm İzmirlilerin, Egelilerin önünde tartışması en doğrusu olacaktır.

EGE TV olarak İzmir’in gündemini, tüm Ege’ye, Türkiye’ye izletmeye hazırız.

İl başkanlarımızın “ evet” demesi yeterli.

Karne Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Eyüphan Gündoğdu’nun hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak yarattığı EGE TV stüdyolarından tüm Türkiye’ye örnek bir yayıncılık ile yayınlamaya hazırız.

Değerli dostlarımız, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun Türkiye siyasetine örnek olacak İzmir kokan, İzmirli mi kokan tartışmasını yayınlamak EGE TV ailesi için onur olur.

Herkes İzmir’in insanını ve siyasetçisini yakından tanıma fırsatını bulur.

Bu bir açık davet sevgili Saygılı ve Aslanoğlu.

Tarihi siz belirleyin, biz tüm Ege’ye, Türkiye’ye dünyaya izletelim.

GÜNÜN SÖZÜ

EGE TV’deki “Kentin Sesi” programı sizi bekliyor değerli başkanlar…