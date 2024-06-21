CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin alkol satış kararına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin yargıya taşıma karşısında sert tepki gösterdi. Aslanoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Zeybekci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Aslanoğlu, paylaşımında, "Seçim dönemi bar, meyhane gezip oy isteyenler; seçimden sonra ilk iş olarak yaşam biçimine müdahale ediyorlar" ifadelerini kullanarak, AK Parti'nin seçim dönemlerinde halkla iç içe olduğunu ancak seçim sonrası yaşam tarzına müdahale ettiğini öne sürdü. Özellikle Hamza Dağ'a seslenen Aslanoğlu, "Sayın Hamza Dağ, Allah aşkına Denizli’de açacağınız dava için Gül sokakta imza toplasanıza" diyerek ironik bir dille tepkisini dile getirdi.

Ayrıca, Aslanoğlu, Zeybekci ve onun yanındaki kişilerin zihniyetinin değişmeyeceğini ve Denizli'deki durumu eleştirerek, siyasi rakiplerinin geçmişte seçim kampanyalarında barlarda, meyhanelerde halkın karşısına geçerek oy istediklerini hatırlattı.