Yarın yapılacak CHP İzmir İl Kongresi öncesinde SONKALE’ye konuşan Aslanoğlu, parti teşkilatına birlik ve beraberlik çağrısı yaparken, il başkan vekilliği konusunda da tartışmalara son noktayı koydu.

“Asıl süreçlerin kolay kısmı kaldı” diyen Aslanoğlu, bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile bir araya geleceklerini belirterek, “Kongrede kimin yönetimde yer alacağı çok konuşuluyor ama aslında bu dönemde isimlerden çok birlikte hareket etmemiz önemli. 221 bin üyemiz var, 30 kişilik bir yönetim seçeceğiz. Herkesin katkı sunmak istemesi doğal ama önemli olan bu süreci kimseyi küstürmeden yürütmek” dedi.

Parti içinde uzlaşı mesajı veren Aslanoğlu, “Bu dönem birlikteliği bozacak işlerden uzak duralım. ‘Şu isim olmasın, bu isim şöyle’ gibi tavırların kimseye faydası olmaz. İlçe başkanlarının önerileri olur, onları değerlendiririz ama son kararı il başkanı verir. İl başkan vekilini de il başkanı belirler. Bunun dışındaki yaklaşımlar çözüm üretmez” ifadelerini kullandı.

Ev hapsinde olmasının parti çalışmalarını engellemediğini de vurgulayan Aslanoğlu, “Bizim ev zaten İl Başkanlığı gibi. Gecenin geç saatlerine kadar partililer geliyor. Temsil gerektiren açılış veya kapanışlara ben katılamasam da arkadaşlarımızı yönlendiriyorum. Ev hapsi süresiz değil, bu durum çalışmalarımıza mani değil” dedi.

CHP İzmir teşkilatında gözler, bu açıklamaların ardından yarın yapılacak il kongresine çevrildi. Aslanoğlu’nun mesajları, parti içinde olası çekişmeleri yumuşatabilecek nitelikte değerlendiriliyor.