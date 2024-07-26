AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından “SGK’ya en çok borcu olan 5 belediye” başlığı altında bir paylaşım yaptı. Listede Ankara, İzmir, Adana, İstanbul ve İstanbul’un Şişli ilçesi yer alırken, Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5,3 milyar TL borç ile Türkiye’nin en borçlu ikinci büyükşehir belediyesi olduğunu vurguladı. Saygılı, “İzmir’i her konuda geriye götüren İzBB yönetimi, borçlanma konusunda ilk sıralarda yerini kimseye kaptırmamış. CHP iftiharla sunar!” notunu düştü.

Aslanoğlu’ndan cevap gecikmedi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Saygılı’nın paylaşımına yanıt vererek, AKP'yi kibirli olmakla suçladı ve devlet kurumlarının CHP tarafından yönetildiğinde farklı muamele görmesini eleştirdi. Aslanoğlu, “Bu ne kibir? Siz İzmirlilere diz çöktürebileceğinize mi inanıyorsunuz? Belediyeler AKP’de ise devletin kurumu ama CHP tarafından yönetilince değil mi?” ifadelerini kullandı.

‘5'li çete ve vergi muafiyetleri’

Aslanoğlu, AKP'nin 5'li çeteye sağladığı ayrıcalıklara dikkat çekerek, “5'li çeteye en az 128 kez vergi ve harç indirimi yapılmış, 18 yılda en az 220 milyar dolarlık ihale verilmiş, yetmedi bir şirkete 30 kez, diğerine 36 kez, bir diğerine 24 kez vergi muafiyeti tanınmış” dedi. İzmirlilerin belediyelerine yatırım yapacak paranın SGK borçları nedeniyle el konulmak istenmesini eleştiren Aslanoğlu, “Bir kez de 5’li çeteden yana değil, İzmirlilerden yana olun” çağrısında bulundu.

"İzmirlileri cezalandırmayın’

Aslanoğlu, belediyelerin SGK borçları nedeniyle kamu hizmetlerinde aksaklık yaşanmasının halkı mağdur edeceğini belirterek, “Vatandaşın çöpü toplanmadığında, yolu asfaltlanmadığında, çocuklarımıza park yapılamadığında mutlu mu olacaksınız? Siz kimi cezalandırmaya çalışıyorsunuz?” dedi. İzmir'in kamu yatırımı almadığını ve merkezi hükümetin CHP'li belediyelere farklı muamele ettiğini ifade eden Aslanoğlu, “İzmir vergi veriyor ama kamu yatırımı almıyordu. Halkapınar metrosuna sadece 3.000 TL kaynak aktaran zihniyetsiniz. İzmirlilerin belediyeleri yatırım yapmasın mı istiyorsunuz?” diye sordu.

Bu tartışma, İzmir belediyelerinin borçları ve merkezi hükümetin CHP'li belediyelere yönelik tutumu üzerine yaşanan gerilimi bir kez daha gözler önüne serdi. Aslanoğlu'nun sert çıkışı, yerel yönetimler ve merkezi hükümet arasındaki ilişkilerin ne kadar hassas olduğunu bir kez daha gösterdi