Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasında Furkan Rıza Demirel ile birlikte objektiflere yansıdı. Çiftin yaklaşık bir aydır birlikte oldukları öğrenilirken, ilk kez el ele kamera karşısına çıkmaları izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

“Romantizm asla beklemez”

Galada Furkan Rıza Demirel ve Aslı Bekiroğlu kameraların kendilerine yönelmesiyle panik oldu. Kameralara yakalanan ikili, röportaj tekliflerini ise esprili bir şekilde geri çevirdi. Furkan Rıza Demirel, “Romantizm asla beklemez” diyerek soruları cevapsız bıraktı, Aslı Bekiroğlu ise fotoğraf çekilme taleplerine duyarlı bir şekilde karşılık vererek hayranlarıyla ilgilendi.

Aslı Bekiroğlu ve Furkan Rıza Demirel, sinema salonunun önünde el ele tutuşarak dikkatleri üzerine çekti. Çift, romantik ilişkilerini ilk kez bu kadar açık bir şekilde sergileyerek, sinema dünyasında yeni bir aşk hikayesi başlattılar. Bekiroğlu, ilişkisiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Demirel de sevgilisiyle olan ilişkisinin keyfini kameralar önünde çıkarmaktan kaçınmadı.

"Benden Türkan Şoray çıkar!”

Galada dikkat çeken bir diğer nokta ise Aslı Bekiroğlu'nun Türkan Şoray hakkında yaptığı esprili açıklama oldu. Bekiroğlu, Yeşilçam’ın efsane ismi Türkan Şoray ile ilgili soruya, “Benim Türkan Şoray kanunlarım yok. Oyuncu olarak kendime Jennifer Lawrence’ı yakın görüyorum. Ama Yeşilçam’dan bir ismi canlandıracak olsam o kişi Türkan Şoray olurdu. Benden Türkan Şoray çıkar!” şeklinde yanıt vererek kahkahalarla açıklamasını sonlandırdı. Bu esprili yorum, hem galadaki katılımcılardan hem de izleyenlerden büyük ilgi gördü.