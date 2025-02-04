Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, BloombergHT ekranlarında yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programında samimi açıklamalarda bulundu. Bekiroğlu, özel hayatı ve kariyeri hakkında içten yorumlar yaparak izleyicilerin dikkatini çekti.

Aslı Bekiroğlu, en mutlu olduğu dönemi yaşadığını belirterek, "Şu an Furkan yeni taze aşkım diyebilirim. Çok mutluyum, çok keyfim yerinde. Nazar değmesin maşallah" dedi. Bekiroğlu, mutluluğunun her anını sosyal medya üzerinden de paylaşıyor.

"Bana elleriyle çorba yaptı"

Furkan ile tanışmalarının da ilginç bir hikayesi olduğunu anlatan Bekiroğlu, "Film galamın olduğu gün Furkan bana çorba yaptı. İki senedir falan hayatımda kimse yoktu istemedim de bir anda karşıma çıktı, anlamadım nasıl oldu. Film çekiminde tanıştık" diye konuştu.

"İlk defa böyle bir ilişki yaşıyorum"

İlişkisine dair duygularını paylaşan Aslı Bekiroğlu, "Geziyoruz, yemek yapıyoruz. Her şeyi bir arada konuşarak tartışarak yapıyoruz. İç içe böyle puzzle gibi. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum, öyle bir hal aldık. Yaşadığımı hissettiriyor bana, onun yanında tamamen kendim olabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Furkan'a hediye olarak şarkı yaptım"

Bekiroğlu, Furkan’a olan sevgisini gösterdiğini belirterek, "Ona hediye olarak bir şarkı yaptım, o da bana şiir yazıyor çok tatlıyız ağlayacağım. Zorla şiir okuttum" dedi.

"Şımarık ve patavatsız buluyorlar"

Kendisinin çoğu kişi tarafından "şımarık" ve "patavatsız" olarak tanımlandığını söyleyen Bekiroğlu, "Aslında ben neşeliyim. Neşem, enerjim ve mutluluğum onları rahatsız ediyor. Bizim de derdimiz var, ama baş etmeyi biliyoruz" şeklinde konuştu.