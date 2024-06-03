Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Bekiroğlu, aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamadığını belirterek, tercih ettiği erkek tipiyle ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

"Barzo ve dağ ayısı olacak"

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Aslı Bekiroğlu, özel hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Kendisini ne tür erkeklerin cezbettiği sorusuna yanıt veren Bekiroğlu "Barzo, dağ ayısı adamlardan hoşlanırım. Bir adam ‘sus otur’ dediğinde seni oturtabiliyorsa o seksi oluyor." şeklinde konuştu.

"Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı"

Yakında ekranlara gelecek projelerinden bahseden Bekiroğlu, "Bir kadın-erkek hikayesi projemiz olacak. Ayrıca Metin Özülkü ile bir müzik programı yapacağız. Bu programda şarkı da söyleyeceğiz. Şarkı söylemeyi çok seviyorum, hatta konservatuvar mezunuyum. YouTube'da şarkı söylediğim videolar var. Benim hayalim en başından beri şarkıcı olmaktı." dedi.