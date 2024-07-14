Geçtiğimiz yıl kızı Elay'ı kucağına alan ve bu süreçte oyunculuğa ara veren Enver, Netflix'te yayınlanacak olan "Kuşatma" dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni proje

Aslı Enver, yeni projesi "Kuşatma" dizisinde başrol oynayacak. Dizinin senaryosu, "Kiralık Aşk", "Ufak Tefek Cinayetler", "Kuş Uçuşu" ve "Şahane Hayatım" gibi popüler yapımların senaristi Meriç Acemi tarafından kaleme alınacak. Yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Uluç Bayraktar oturacak.

"Kuşatma" dizisi, Nihal ve Osman adlı iki karakterin karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikayesini anlatacak. Dizi, izleyicilere gerilim dolu anlar yaşatacak gibi görünüyor.

Kadro henüz netleşmedi

Dizinin oyuncu kadrosu hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, Aslı Enver'in yer aldığı projeye duyulan ilgi büyük. İzleyiciler, ünlü oyuncunun yeni projedeki performansını merakla bekliyor.

Aslı Enver, son olarak Disney Plus'ta yayınlanan "Arayış" dizisinde rol almıştı. Uzun bir süre sadece bir bankanın reklamlarında yer alan güzel oyuncu, şimdi ise Netflix'in iddialı yapımı "Kuşatma" ile hayranlarının karşısına çıkacak.