Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Kral Kaybederse ile ekranlara dönecek olan Aslıhan Gürbüz, son olarak sosyal medyada babası Turgut Gürbüz’ü doğum gününde andı. Ekranların sevilen oyuncusu, babasının siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir mesaj yayımladı.

"İyi ki doğdun babam"

Aslıhan Gürbüz, babasını anarken, "Yaşasaydın kaç yaşında olacağını hesaplayamayacak kadar kötü matematiğim... 'Matematik ve yabancı dil hayat kurtarır' derdin. Çok geç anladım seni, ilk aşkım. İyi ki doğdun babam" sözleriyle içini döktü.