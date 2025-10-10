İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Bayraklı Tüneli çıkışında uyuşturucu madde etkisi altında yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan C.A. adlı şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
Olası kastla insan öldürme suçlaması
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli C.A.’nın sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince “olası kastla insan öldürme” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından tutuklandığı bildirildi.
Soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş kapsamlı olarak sürdüğü öğrenildi.
Olay nasıl olmuştu?
27 Temmuz 2022 tarihinde İzmir Bayraklı Tüneli çıkışında, otoban ortasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğu belirlenen Aslıhan Sinem Çiçek hayatını kaybetmişti.
Olay sonrası başlatılan soruşturmada, genç kadının ölümüne ilişkin deliller ve tanık ifadeleri toplanmış, uyuşturucu madde temin zinciri incelenmişti.