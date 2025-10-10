16 milyon abone gitmiş oldu! Enes Batur’dan flaş karar

Olay sonrası başlatılan soruşturmada, genç kadının ölümüne ilişkin deliller ve tanık ifadeleri toplanmış, uyuşturucu madde temin zinciri incelenmişti.

27 Temmuz 2022 tarihinde İzmir Bayraklı Tüneli çıkışında, otoban ortasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğu belirlenen Aslıhan Sinem Çiçek hayatını kaybetmişti.

Soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş kapsamlı olarak sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheli C.A.’nın sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince “olası kastla insan öldürme” ve “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmayı yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan C.A. adlı şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, Bayraklı Tüneli çıkışında uyuşturucu madde etkisi altında yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

