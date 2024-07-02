KAYSERİ (AA) - ASPİLSAN Enerji öncülüğünde batarya yangınlara müdahale yöntemlerinin tespit edilmesi amacıyla "Lityum İyon Batarya Yangınlarını Söndürme Yöntemleri Çalıştayı" düzenlendi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansının da (ORAN) destekleriyle fabrika binasında gerçekleştirilen çalıştay öncesi gazetecilere değerlendirmede bulunan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının destekleriyle Türkiye'de lityum iyon batarya teknolojisinin olgunluk seviyesine ulaşması konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.



Özdemir, ham maddenin tesislere girişinden pil hücresi olmasına, pil hücresinden bataryaya ve bataryadan son ürün olmasına kadar bütün süreci ilgilendiren bir çalıştay düzenlediklerini ifade etti.

Özdemir, üretim süreciyle ilgili de şunları kaydetti:

"Pilimizi üretirken 22 farklı ham maddeyi 300'den fazla kontrol noktasından, 200'den farklı kalite testinden geçirerek farklı 500 noktadan sonra bir pil hücresi haline getiriyoruz. Aşırı sıcaklık, yüksek akım çekmek gibi durumlarda içerideki iç basınç arttıktan sonra önce kendi akımını kesmeyi ve bu basınç devam ediyorsa daha sonra basıncı tahliye edecek bir sistemi pil hücresi üzerinde oluşturduk. Bu hücreyle ilgili aldığımız ilk güvenlik tedbiridir. Ürün pile dönüştükten sonra bunu batarya haline dönüştürüyoruz. Bunun elektronik devreleri ve yazılımları oluyor. Biz de elektronik devrelere sıcaklık sensörleri ekleyerek üzerindeki yapay zeka yazılımlarıyla batarya ve pil üzerindeki anormallikleri tespit edip olası durumlarda kesmesi, yangınların önlenmesi için ekstra tedbirler alıyoruz. Ama bunların hepsine rağmen eğer yangın olduysa artık bundan sonra itfaiyenin müdahalesi gerekiyor. Bu teknoloji çok yeni olduğu için itfaiyelerimiz de bu konuda nasıl müdahale edeceğini öğrenmek ve geliştirmek üzere farklı arayışlar içerisinde."

Özdemir, ASPİLSAN Enerji olarak altyapıları ve personelleriyle ekosistemdeki bütün bileşenleri, müşterileri, yangını söndürmek için ekipman ve malzeme üretenleri, kimyasal üretenleri ve akademisyenleri bir araya getirerek bu yangınlara etkin bir şekilde müdahalenin nasıl olacağı konusunda bir bilgi birikimi geliştirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Çalıştaya, Kayseri, Ankara ve İstanbul itfaiyesinden personelin katıldığını belirten Özdemir, ayrıca Sakarya Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesinden akademisyenlerin ve şirket çalışanlarının ilgi gösterdiğini kaydetti.