Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki büyük felaketten etkilenen Şanlıurfa'da, depremzedelere yönelik seferberlik devam ediyor. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 bin 513 bağımsız bölümün tamamlandığı ve teslim edildiği duyuruldu.

"Asrın Birlikteliği" ile yeniden yapılanma

İletişim Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Asrın Birlikteliği ile Asrın İnşa Seferberliği"nin sürdüğünü belirterek, Şanlıurfa'da 6 bin 474 konut, 10 iş yeri ve 1029 köy evi olmak üzere toplamda 7 bin 513 bağımsız bölümün teslim edildiğini açıkladı.

2025 sonunda 14 bin 735 bağımsız bölüm hedefleniyor

Başkanlık açıklamasında, 2025 yılı sonuna kadar Şanlıurfa'da toplam 14 bin 735 bağımsız bölümün teslim edilmesinin planlandığı belirtildi. Bu kapsamda, 12 bin 69 konut, 103 iş yeri ve 2 bin 563 köy evi inşa edilerek depremlerden etkilenen ailelere teslim edilecek.