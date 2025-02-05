Türkiye’yi derinden sarsan 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremler, büyük bir felakete yol açtı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremde binlerce insan hayatını kaybetti, pek çok ünlü isim de sevdiklerini kaybetti. İşte o ünlü isimler ve kayıpları…

Haluk Levent’in Kuzeni Enkaz Altında Kaldı

Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, kuzeninin depremde hayatını kaybettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Sanatçı, acı haberin ardından "Ah ya ah! Kuzenim kurtulamadı." mesajını paylaşarak büyük bir üzüntü yaşadığını ifade etti.

Aziz Taştan ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Sanatçı Aziz Taştan, deprem sırasında Adıyaman’daki evinde ailesiyle birlikte enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Taştan ve ailesinin kaybı, sevenlerini derinden üzdü.

Fenomen Taha Duymaz ve Kardeşleri Depremde Hayatını Kaybetti

YouTube fenomeni Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yakalandı. Depremde Taha Duymaz ve iki kardeşi, 3 gün süren enkaz çalışmaları sonrası hayatlarını kaybettiler.

Ünlü Müzisyen Karsu’nun Akrabaları Depremde Hayatını Kaybetti

Ünlü sanatçı Karsu’nun yakınları, depremde büyük bir kayıp yaşadı. Karsu’nun kuzeni, eniştesi ve yeğenleri depremde hayatını kaybetti. Sanatçı, sosyal medya üzerinden kayıplarını duyurarak sevenlerinden dua istedi.

Çağrı Çıtanak’ın Annesi Depremde Hayatını Kaybetti

Oyuncu Çağrı Çıtanak, 6 Şubat depreminde annesini kaybetti. Çıtanak, acısını sosyal medya hesabında "Kimliğimin yarısını kaybettim." şeklinde dile getirdi.

Zuhal Topal’ın Ailesi Depremde Hayatını Kaybetti

Sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, Kahramanmaraş’taki depremde dayısını, kuzenini ve yakın arkadaşını kaybetti. Topal, acısını sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Dualarım ülkem için, hepimizin başı sağ olsun. Yüreğim dağlandı." dedi.

Aşkım Burçe Tunay’ın Erkek Arkadaşı Hayatını Kaybetti

Survivor yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay, depremde erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Tunay, acı kaybını izleyicileriyle paylaştı.

Emel Atıcı ve Kızı Depremde Hayatını Kaybetti

Oyuncu Emel Atıcı ve kızı, Adana’da meydana gelen depremde enkaz altında kaldı ve hayatını kaybettiler. Aile bireylerinin kaybı, sanat camiasını derinden sarstı.