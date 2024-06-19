Bölgedeki 14 kilometre uzunluğundaki sahil, tatilcilerin akınına uğradı.

Geçtiğimiz yıl deprem felaketinin ardından sessizliğe bürünen Samandağ sahili, bu yıl Kurban Bayramı ile birlikte yeniden canlandı. Bayram tatilinin 9 gün olması ve sıcak hava, vatandaşları sahile çekti. 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda serinlemek isteyenler Akdeniz'in serin sularına koştu. Halk plajında yaşanan yoğunluk, dron ile havadan da görüntülendi.

Sahilde Güvenlik Önlemleri Üst Düzeyde

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı cankurtaranlar, boğulma vakalarına karşı teyakkuzda. Sahil boyunca devriye gezen ekipler, vatandaşların güvenliği için görev başında.

Vatandaşlar Eski Günlere Dönmenin Mutluluğunu Yaşıyor

Bayram tatilini Samandağ sahilinde geçiren Ahmet Kimyeci, sahilin eski günlerine dönmesinden memnun. Kimyeci, “Bayram dolayısıyla sahildeki evimize geldik. Havalar çok sıcak ama deniz serin ve keyifli. Torunlarımızla birlikte denizin tadını çıkarıyoruz. Plaj kalabalık ama bu güzelliği paylaşmak da ayrı bir keyif. Akşam 8’e kadar denize girilebiliyor, bu sıcaklarda serinlemenin en iyi yolu deniz” dedi.

Nevzat Açık ise sahilin dünya çapında önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Açık, “Havalar çok sıcak, bu yüzden kendimizi denize attık. Plaj oldukça kalabalık. Bayram nedeniyle herkes buraya gelmiş durumda. Bu sıcaklıklardan kaçmak için ayda iki defa sahile geliyorum” ifadelerini kullandı.