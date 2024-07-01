İSTANBUL (AA) – Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, Avrupa Alüminyum Folyo Birliği'nin (EAFA) Yassı Alüminyum Üreticileri Grubu başkan yardımcısı seçildi.



Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güngör, sektörün gelişmesi için uzun yıllardır çalışan EAFA gibi önemli bir oluşumda görev almaktan duyduğu memnuniyet duyduklarını belirterek, "Assan Alüminyum bugün yıllık 360 bin tonluk kurulu levha, folyo ve boyalı alüminyum üretim kapasitesine sahip bir şirket. Kapasitemizle Türkiye yassı alüminyum sektörünün lideri, sürekli döküm konusundaki uzmanlığımızla ise global yassı alüminyum sektörünün öncüsü konumundayız." ifadelerini kullandı.



130 bin tonluk alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük iki üreticisinden biri olduklarını aktaran Güngör, 36 yıldır faaliyetlerini güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerleri ışığında gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Alüminyumun sanayiye mamul ve ara mamul olarak girdi sağlayan, ekonomi için süreklilik arz eden bir sektör olduğunu hatırlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Bu açıdan üretimin sürekliliği son derece önemli. Assan Alüminyum bugün ambalaj, otomotiv ve inşaat gibi pek çok kritik sektöre girdi sağlayan bir şirket. Assan Alüminyum olarak geliştirdiğimiz teknolojilerden, ihracatımıza ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımıza kadar pek çok açıdan sektörümüze öncülük ediyor ve örnek oluşturuyoruz. Yeni dönemde Avrupa Alüminyum Folyo Birliği ile birlikte sektörümüzün küresel düzeyde daha da ileriye gitmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."