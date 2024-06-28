Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, yayıncının önümüzdeki yıllara ilişkin planlarından bahsetti. Assassin's Creed serisinin yeni oyunlarının yanı sıra, bazı eski oyunların da yeniden yapımları (remake) için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Assassin's Creed serisinin geleceği

Assassin's Creed serisi hakkında konuşan Guillemot, serinin yeni oyunları olan Assassin's Creed Shadows ve Codename Hexe'nin yolda olduğunu duyurdu. Ayrıca, bazı eski oyunların yeniden yapımlarının da planlandığını belirtti. Guillemot, “Oyuncular bazı yeniden yapımlar için heyecanlanabilir, bu da geçmişte yarattığımız bazı oyunları yeniden ziyaret etmemize ve onları modernize etmemize olanak tanıyacak; eski Assassin's Creed oyunlarımızdan bazılarında hala son derece zengin dünyalar var” dedi.

Hangi Assassin's Creed oyunları yeniden yapılacak?

Guillemot, hangi Assassin's Creed oyunlarının yeniden yapılacağını tam olarak teyit etmese de, en azından bir oyunun yeni nesil donanımlar için yeniden inşa edildiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Kotaku, Ubisoft'un Assassin's Creed 4: Black Flag'in yeniden yapımı üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Assassin's Creed 4: Black Flag

Serinin altıncı ana oyunu olan Assassin's Creed 4: Black Flag, ilk olarak 2013 yılında Xbox One ve PlayStation 4 için nesiller arası bir lansman oyunu olarak piyasaya sürüldü. Baş karakter Edward Kenway'in yer aldığı Black Flag, 2014 yılı sonuna kadar 11 milyondan fazla kopya sattı.