İSTANBUL (AA) - Asset GLI, 2028 Stratejik Hedefler ve İş Geliştirme Toplantısı İstanbul'da düzenlendi.



Şirketten yapılan açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Asset GLI Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Tekin, Türkiye'nin e-ihracatta stratejik konuma sahip olduğunu ve ülkenin ekonomik geleceğinin e-ihracattan geçtiğini belirterek, Türkiye'nin stratejik konumunun ve e-ihracatın ekonomik kalkınma için gerekli olduğunu aktardı.

Tekin, Türkiye'nin Asya ve Avrupa'nın kesişim noktasında yer almasının ülkeye büyük bir avantaj sağladığını kaydederek, "Coğrafi olarak çok önemli bir noktadayız. Hem Asya hem de Avrupa pazarlarına kolayca erişebiliyoruz. Bu stratejik konum, Türkiye'yi e-ihracat için ideal bir merkez haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

E-ihracatın ülkenin ekonomik kalkınmasında kritik bir rol oynadığını vurgulayan Tekin, e-ihracatın, geleneksel ihracat yöntemlerine göre daha hızlı çözümler sunduğunun altını çizdi.

Tekin, küçük ve orta ölçekli işletmelerin global pazara erişimini kolaylaştırarak, Türkiye'nin ekonomik büyümesine büyük katkı sağladığını belirtti.



Tekin, "Teknolojiye yapılan yatırımlar ve dijitalleşme sürecinin hızlanması, Türkiye'nin e-ihracat kapasitesini artıracaktır. Bu alanda yapılan her yatırım, gelecekteki ekonomik büyümemizin temel taşlarını oluşturacaktır." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin e-ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu alandaki fırsatların değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Tekin, "Geleceğe dair umutluyuz ve e-ihracatın Türkiye'yi ekonomik açıdan daha güçlü bir konuma taşıyacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.