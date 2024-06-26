Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Assos Antik Kenti'nin yer aldığı Behram köyündeki makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle yangın yayılıyor

Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle sahil kesimine doğru ilerledi. İhbar üzerine Ayvacık Orman İşletme ekipleri ve Ayvacık Belediyesi itfaiye personeli bölgeye sevk edildi.

Köylülerin desteğiyle söndürme çalışmaları sürüyor

Yangının söndürülmesi için köylülerin de desteğiyle yoğun bir çalışma başlatıldı. Behram köyü muhtarı Numan Türkay, yangının evler için bir risk oluşturmadığını, ancak alevlerin rüzgarın etkisiyle Antik Liman ve antik kentin Agora bölümüne doğru ilerlediğini belirtti.

Makilik alandaki yangın, tarihi alanlara zarar verebilir mi? Merak edilen tüm detaylar ve yangının seyrini anbean aktarmaya devam edeceğiz.