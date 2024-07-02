Behram köyünde başlayan ve rüzgarın etkisiyle Assos Antik Kenti’ne kadar ilerleyen yangın, makilik alanları ve zeytinlikleri etkiledi. Yangın nedeniyle bir arazöz yanarken, kazı evi yangından kıl payı kurtuldu. Ziyaretçilerin güvenliği ve yangının soğutma çalışmalarının etkin bir şekilde yapılabilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Assos Ören Yeri 3 gün boyunca kapatıldı.

Çalışmalar sona erdi

Orman Bölge Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen makilik alanların ve yanan bitki örtüsünün temizlenmesiyle birlikte çalışmalar sona erdi. Assos Ören Yeri, 30 Haziran itibarıyla yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Behram Köy Muhtarı Numan Türkay, Assos Ören Yerlerinin 3 günlük aranın ardından yeniden ziyaretçilere açıldığını belirterek, "Tüm ziyaretçilerimizi Assos'umuza bekliyoruz," dedi.