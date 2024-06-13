Assos’ta düzenlenen ve gelenekselleşen Felsefe Sempozyumu, bu yıl 1-4 Temmuz tarihleri arasında "17. Yüzyıl’da Felsefe: Spinoza, Descartes, Leibniz, Hobbes, Locke" temasıyla gerçekleşecek. Etkinlik, 17. yüzyılın önemli filozoflarının bilgi felsefesi, varlık felsefesi ve ahlak felsefesi alanındaki kuramlarını irdeleyecek.

Uluslararası katılım

Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde düzenlenen sempozyuma, dünyanın önde gelen üniversitelerinden birçok akademisyen konuşmacı olarak katılacak. Katılımcılar arasında Prof. Dr. John Carriero (California Üniversitesi), Prof. Dr. Michael Jacovides (Purdue Üniversitesi), Prof. Dr. Samuel Newlands (Notre Dame Üniversitesi), Prof. Dr. Martin Lin (Rutgers Üniversitesi), Prof. Dr. Justin Steinberg (New York Şehir Üniversitesi), Doç. Dr. Karolina Hübner (Cornell Üniversitesi), Doç. Dr. Julia Borcherding (Cambridge Üniversitesi) ve Doç. Dr. Vili Lahteenmaki (Oulu Üniversitesi) yer alıyor.

Etkinlik Programı

Sempozyum, antik Assos kentinde başlayacak ve dört gün sürecek. İlk gün, Athena Tapınağı’nda buluşma, antik kent turu ve Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in açılış konuşmasıyla başlayacak. Etkinliğin sonraki günlerinde çeşitli akademik oturumlar düzenlenecek.

1 Temmuz Pazartesi

17:30 Athena tapınağında buluşma; antik Assos kent turu; Örsan K. Öymen’in antik tiyatroda açılış konuşması; antik surların yanında şarap.

21:00 Limanda akşam yemeği (Nazlıhan Otel Restaurant)

2 Temmuz Salı

14:00 Michael Jacovides (Purdue Üniversitesi): “The Hobbesian Background to Locke’s Chapter on Identity”

15:30 Vili Lahteenmaki (Oulu Üniversitesi): “Descartes and Locke on Ideas and Self-Cognition”

17:00 Julia Borcherding (Cambridge Üniversitesi): “Love and Reason: Leibniz and Du Châtelet on the Foundations of Morality”

18:30 Samuel Newlands (Notre Dame Üniversitesi): “An Early Modern Metaphysics of Evil”

21:00 Limanda akşam yemeği (Assos Troy Port Otel Restaurant)

3 Temmuz Çarşamba

14:00 John Carriero (California Üniversitesi -Los Angeles-): “Ontological Demotion, Free Will, and Repentance in Spinoza”

15:30 Martin Lin (Rutgers Üniversitesi): “Spinoza’s Pluralism: Ontological or Conceptual?”

17:00 Karolina Hübner (Cornell Üniversitesi): “Spinoza on Infinite Thought”

18:30 Justin Steinberg (New York Şehir Üniversitesi): “That Intelligible Object of Desire: Spinoza on Cupiditas”

4 Temmuz Perşembe

5:00 Truva müzesi ve antik kenti ziyareti

21:00 Veda yemeği (Assos Terrace Otel Restaurant)

Katılım ücretsiz

Etkinlik ücretsiz olup herkese açıktır, ancak kayıt ve başvuru zorunludur. Katılımcılar kayıtlarını ve başvurularını www.philosophyinassos.org adresi üzerinden yapabilirler.

Konuşmacılar hakkında

John Carriero: California Üniversitesi (Los Angeles) Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Descartes ve Spinoza üzerine çalışmalar yapmış, “Between Two Worlds: A Reading of Descartes’s ‘Meditations’” kitabının yazarıdır.

Michael Jacovides: Purdue Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Britanya empirisizmi ve Hobbes, Locke, Hume üzerine çalışmalarıyla tanınır. “Locke’s Image of the World” kitabının yazarıdır.

Samuel Newlands: Notre Dame Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı. Spinoza ve Leibniz üzerine çalışmalarıyla bilinir. “Reconceiving Spinoza” kitabının yazarıdır.

Martin Lin: Rutgers Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Spinoza’nın metafiziği üzerine çalışmalar yapmıştır. “Being and Reason: An Essay on Spinoza’s Metaphysics” kitabının yazarıdır.

Justin Steinberg: New York Şehir Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Rönesans ve yeni çağ felsefesi üzerine çalışır. “Spinoza’s Political Psychology: The Taming of Fortune and Fear” kitabının yazarıdır.

Karolina Hübner: Cornell Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Descartes ve Spinoza üzerine çalışmalarıyla tanınır.

Julia Borcherding: Cambridge Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Leibniz, Cavendish ve Du Châtelet üzerine çalışmaları vardır.

Vili Lahteenmaki: Oulu Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi. Descartes ve Locke üzerine çalışmalarıyla bilinir.

Bu önemli sempozyum, 17. yüzyılın büyük filozoflarının düşüncelerini yeniden ele alarak, katılımcılara derinlemesine bir felsefi deneyim sunmayı amaçlıyor.