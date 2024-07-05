Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24. Dönem Devlet Başkanları Zirvesi, 16 ülkenin liderlerinin katılımıyla sona erdi. Zirvede, ŞİÖ'nün küresel barışı ve istikrarı güçlendirme rolünü artırmayı hedefleyen Astana Bildirisi kabul edildi.

Küresel barış ve adalet vurgusu

Kazakistan’ın dönem başkanlığında düzenlenen zirvede kabul edilen bildiride, ŞİÖ üye ülkelerinin küresel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmenin yanı sıra, demokratik ve adil bir uluslararası düzen inşa etme çabalarına odaklanılması gerektiği belirtildi. Üye ülkeler, siyasi ve sosyoekonomik kalkınma yollarını bağımsız ve demokratik olarak seçme hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İçişlerine karışmama prensibi

Bildiride, devletlerin toprak bütünlüğüne ve içişlerine karışmama ilkesinin altı çizilerek, güç kullanma tehdidinde bulunmamanın uluslararası ilişkilerin sürdürülebilir gelişimi için temel olduğu ifade edildi. ŞİÖ üye ülkeleri, anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla barışçıl çözümüne bağlı kalacaklarını yeniden teyit ettiler.

Demokratik ve çok kutuplu dünya düzeni

Zirvede, üye ülkelerin daha temsili, demokratik, adil ve çok kutuplu bir dünya düzeni oluşturma taahhütlerini yeniledikleri belirtildi. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinin, uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlayacağı aktarıldı.

Liderler katıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, İran geçici Cumhurbaşkanı Muhammed Muhbir, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagin Khurelsukh, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Yüksek Konseyi Üyesi ve Resulhayme Emiri Suud bin Sakar el-Kasimi, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres katıldı.

Zirvede, bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.